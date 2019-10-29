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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde kutlamalar gerçekleştirildi. Boğaz üstünde ve Üsküdar'da havai fişek gösterileri düzenlendi.

29.10.2019 23:10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin ilanının 96. yılı dolayısıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde kutlamalar gerçekleştirildi. Boğaz üstünde ve Üsküdar'da da havai fişek gösterileri düzenlendi.

"BU GECE İSTANBUL CUMHURİYET İLE AYDINLANDI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece İstanbul Cumhuriyet ile aydınlandı. Milli bayramlarımızı artık hep bu coşku ile şehrin her yerinde kutlayacağız. 29 Ekim, özgürlüğe ve eşitliğe inanan, birlikte ve kardeşçe yaşamayı hedefleyen bu milletin en değerli, en anlamlı, en milli günüdür." ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul, Cumhuriyet'i doya doya kutlamayı çok özlemişti." dedi.

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları muhteşem görüntülere sahne oldu. Kutlamaların sonunda gerçekleştirilen hava fişek gösterisi sırasında renkli anlar yaşandı.

İşte o anlar:

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Türkiye, Üsküdar, Güncel


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