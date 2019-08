Üsküdar'da 3 bin aileye kurban eti

Üsküdar Belediyesi, 15 ton kurban etini ihtiyaç sahibi 3 bin aileye dağıtmaya başladı.

Üsküdar Selimiye Aşevinde hazırlanan 15 ton kurbanlık et, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilmek üzere paketlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kurban dağıtımı işlemlerini yerinde inceledi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkmen, "Bizler Üsküdar Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da bu kurbanın güzelliğinden bereketinden istifade etsinler diye özel bir hazırlık yaptık. 500 küçükbaş hayvan aldık, yaklaşık 15 bin ton et hazırlığı yapmış olduk. Bu 15 tonu 3 bin aileye beşer kilo şeklinde güzelce hazırlayıp paketleyip bugün itibariyle dağıtacağız." diye konuştu.

Her ihtiyaç sahibi ailenin evine ulaşmak istediklerini aktaran Türkmen, soğuk hava depolu kamyonetleriyle etleri dağıtacaklarını kaydetti.

Bu faaliyetin yardımlaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği, sevgiyi en güzel şekilde ifade ettiğini anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Bizim belediye olarak envanterimizde zaman zaman destek olduğumuz ihtiyaç sahiplerimiz var. Ayrıca yardım yapacağımızı duyurduk, sosyal medya aracılığıyla. Bize de cevaben dönenler var. Sosyal medyadan mesajlardan, mahallenin muhtarlarından o mahallenin önde gelenlerinden aldığımız bilgileri verileri topladık bir havuzda. Bu havuzdaki isimlere bugün hızlıca bu etleri dağıtmış olacağız."

Paketlenen etlerin koyulduğu soğuk hava depolu kamyonetler, etleri dağıtmak üzere yola çıktı.

