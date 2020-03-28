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ÜSKÜDAR'DA 65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERİN MAAŞLARINI POLİS EVLERİNE GETİRDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL-DHA ÜSKÜDAR'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların emekli maaşlarını çekerek, evlerinde teslim etti.

28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:24
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL-DHA ÜSKÜDAR'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların emekli maaşlarını çekerek, evlerinde teslim etti.
Koronavirüs salgını ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de yaşlıların evlerindeki ihtiyaçları için resmi kurum ve kuruluşlar seferber olurken, İstanbul polisi de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Vatandaşların emekli maaşları telefonla talep etmeleri halinde Vefa Sosyal Destek Grubunca yetkilendirilen polis ekipleri tarafından bankadan çekilerek hak sahiplerine tutanakla teslim ediliyor.
Yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını belirten Recep Mehmet Yılmaz "Allah devletimizden, polisimizden ve tüm görevlilerden razı olsun. Evden çıkamıyoruz. İnşallah hep birlikte mücadele ederek bu koronavirüs belasından kısa sürede kurtuluruz" dedi.
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ÜSKÜDAR’DA 65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERİN MAAŞLARINI POLİS EVLERİNE GETİRDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Polis, Güncel

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ÜSKÜDAR'DA 65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERİN MAAŞLARINI POLİS EVLERİNE GETİRDİ

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