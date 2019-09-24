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Üsküdar'da akıl almaz kaza

Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, ana caddenin kenarında bulunan evlerin bahçesine uçtu.

24.09.2019 10:28Üsküdar'da akıl almaz kaza
Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, ana caddenin kenarında bulunan evlerin bahçesine uçtu. Bahçeye inen merdivenler boyunca sürüklenen otomobil, bahçedeki köpeğe çarparak telef olmasına sebep oldu. Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'daki Küçük Namazgah Caddesi'nin yakınlarındaki dere yatağına uzanan bahçelerde bulunan evlerin sakinleri akıl almaz bir kazaya tanık oldu. Ana caddeye bağlanan sokaklardan birinde seyir halinde olan 34 HK 1625 plakalı otomobilin sürücüsü 64 yaşındaki Lütfiye U., bir anda otomobilin kontrolünü kaybetti. Caddenin kenarındaki bahçeleri evlerden ayıran metal çitlere çarpan otomobil, yüksekte kalan caddeden merdiven boyunca sürüklenerek bahçeye daldı. Otomobilin çarptığı bir incir ağacının dalları etrafa dağılırken, bahçede yaşayan köpek de otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Bahçeye dalan otomobil güçlükle durdu, sıkıştığı otomobilden itfaiye yardımıyla çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Lütfiye U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Telef olan köpeğin üzeri örtüyle örtülürken, bahçe adeta savaş alanına döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri aracın bahçeden çıkarılması için çalışma başlattı.

Görgü tanıkları da, sürücünün yanından kamyonun geçmesiyle fren yerine gaza bastığını ve bahçeye uçtuğunu, otomobilin bahçedeki köpeğe çarptığını belirtti. - İSTANBUL

İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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