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Üsküdar'da anne ve kızının yaralandığı kaza kamerada

ÜSKÜDAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kızıyla birlikte yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

11.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:49
ÜSKÜDAR'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kızıyla birlikte yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün Libadiye Caddesi Şekermaslak sokakta meydana geldi. Ebruhan Sağlam aracının kontrolünü kaybedince bir binanın duvarını çarptı. Yol kenarındaki bir mobilya atölyesinin önüne uçan araçta bulunan Sağlam ve 10 yaşındaki kızı yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ve kızı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ve yanındaki kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin büyük bir hızla gelerek binaya çarpması ve devrilmesi yer alıyor.
Üsküdar'da anne ve kızının yaralandığı kaza kamerada

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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