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Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı

Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi, ilçe sınırları içinde balık tutmayı yasaklarken bariyerin arkasında gizli gizli balık tutmaya çalışan bir kişi zabıta ekipleri tarafından fark edildi ve uyarılarak uzaklaştırıldı.

26.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:29

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

İstanbul'da Sağlık Bakanlığının korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti. Belediye ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

BARİYERLERİN ARKASINA SAKLANIP BALIĞA DEVAM ETTİ

Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor. Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

Sahilde balık tutan bir vatandaş, "Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız" diye konuştu.

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Üsküdar’da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Zabıta, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi zabıtaya yakalandı

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