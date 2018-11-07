Üsküdar
'da beden eğitim öğretmenine silahlı saldırı anı kamerada
İSTANBUL - Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla ayağından yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'na gelen bir öğrenci velisi, saat 16.00 sıralarında tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz 'ı silahla yaralamıştı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda öğretmen ayağından yaralanmıştı. Beden eğitim öğretmeni hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Öğrencilerin olayı korkulu gözlerle izlediği olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, okula giren veli öğretmene yumruk atarak saldırıyor, sonrasında ise bir müddet sakinleştiği ve sonrasında ise belinden silahı çıkartarak öğretmeni yaraladığı görülüyor.
Üsküdar
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:49