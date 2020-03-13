Üsküdar'da bina yıkım çalışmasında 2 işçi yaralandı
Üsküdar'da bir binanın yıkım çalışmaları sırasında 2 işçi yaralandı.
13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
Üsküdar 'da bir binanın yıkım çalışmaları sırasında 2 işçi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi Tazı Çıkmazı Sokak'taki boş bir binanın yıkımı sırasında kopan beton blok, işçilerden Sebahattin D. ile Bahattin A'nın üzerine düştü.
Yaralanan işçiler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mimar Sinan Mahallesi Tazı Çıkmazı Sokak'taki boş bir binanın yıkımı sırasında kopan beton blok, işçilerden Sebahattin D. ile Bahattin A'nın üzerine düştü.
Yaralanan işçiler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı