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Üsküdar'da bina yıkım çalışmasında 2 işçi yaralandı

Üsküdar'da bir binanın yıkım çalışmaları sırasında 2 işçi yaralandı.

13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
Üsküdar'da bina yıkım çalışmasında 2 işçi yaralandı
Üsküdar 'da bir binanın yıkım çalışmaları sırasında 2 işçi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi Tazı Çıkmazı Sokak'taki boş bir binanın yıkımı sırasında kopan beton blok, işçilerden Sebahattin D. ile Bahattin A'nın üzerine düştü.
Yaralanan işçiler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Üsküdar, İşçi, Güncel

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