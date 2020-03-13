ÜSKÜDAR'DA BİNA YIKIMINDA ÇÖKME
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ÜSKÜDAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmasında çökme meydana geldi.
13.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:16
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜSKÜDAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmasında çökme meydana geldi. Beton bloğun altında kalan bir işçi yaralandı.
Olay saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sırmaşık Sokakta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmalarında kısmi çökme meydana geldi. Beton bloğun altında kalan bir işçi bacağından ve sırtından yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Burada çalışan işçi Bahattin Kara, "Yıkım çalışması sırasında bir arkadaşımız göçük altında kaldı. Ben çıktım da arkadaş çıkamadı. Ayağından ve sırtından yaralandı. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:---------------Sağlık ekiplerinden görüntü-Yıkım çalışması yapılan binadan görüntü-Çöken beton blok- İşçi ile röp
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
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