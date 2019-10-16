Haberler » Güncel » ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN  (Havadan görüntülerle)

ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN  (Havadan görüntülerle)

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısındaki yangın korku ve paniğe neden oldu.

16.10.2019 13:19ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN  (Havadan görüntülerle)

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısındaki yangın korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Sibel Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Dar sokaklar ve hatalı parklar nedeniyle itfaiye zor anlar yaşadı. Vatandaşlar park halindeki aracı kaldırarak yolu açtı. Çatıdan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bir görgü tanığı " Bir patlama sesi duyduk. Sonra alevler yükselmeye başadı. Panik yaşandı, itfaiye ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Uzaktan yükselen yoğun duman

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşların aracı elleriyle kaldırarak yolu açması

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:41 DHA YURT BÜLTENİ-9
13:41 Üniversiteli gençleri terör örgütüne kazandırmaya çalışmışlar
13:40 Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
13:40 "Özel yetenekle öğrenci alımı devam edecek"
13:40 Türkiye internetten günde 1.5 milyon sipariş veriyor
13:35 Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği
13:35 Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler
16.10.2019 13:42:24