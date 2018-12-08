Üsküdar'da Cami Gençlik Buluşması

İstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
, Üsküdar
Çilehane Camisi'nde üniversiteli gençlerle sabah namazında buluştu.
İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatın yapıldığı buluşmada, dua edildi.
Programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, gençleri önemsediklerini, gençlerin milletimizin geleceği, istikbali ve hazinesi olduğunu belirtti
Yılmaz, gençliğin insan hayatının en değerli dönemi olduğuna dikkati çekerek, "Çocukların olmak istediği, yaşlıların kalmak istediği dönemdir. O yüzden gençlerin büyüklerinden tevarüs ettiği değerlerini güzelliklerle kuşanması elbette geleceğimize ümitle bakmanın teminatıdır." değerlendirmesini yaptı.
İslam medeniyetinde alimlerin önemine dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti:
"Milletlerin gelişmesi, kalkınması medeniyet üretecek yetişmiş insanlarla olur. 14 asırlık İslam tarihi boyunca kurduğumuz medeniyetlerin asıl kurucuları alimlerimiz olmuştur. Büyük alimlerin olduğu dönemlerde Maveraünnehir, Kuzey Afrika
, Endülüs ve Osmanlı gibi büyük medeniyetler oluşmuştur. Alimlerin arkası kesilince İslam dünyası zamanla medeniyetlerini kaybeden bir noktaya geldi. Bugün İslam dünyası yeniden ayağa kalkmak istiyorsa kendisine yeni alimler yetiştirecek ortamlar tesis etmeli ve gençlerimizin her biri bu heyecanla İslam alimleri olmak üzere kendilerine hedefler koymalıdır. Bu vakıfların banisi Aziz Mahmud Hüdayi
gibi alim ve arif insanlar olmak bu manada çok anlamlı ve önemlidir. İmam-ı Azam olmak, İmam Buhari
olmak, İmam Malik
olmak, İmam-ı Gazali olmak gibi hedefleri bulunan gençlerimiz, hayatlarını buna göre kurguladıklarında elbette varacakları nokta o istikamette olacaktır. Gençlerimizin bu alimlerimizi örnek almalarını ve kendilerini küçük görmemelerini tavsiye ediyorum."
Yılmaz, İslam'ın barış algısının terörle ifsat edilmek istendiğini belirten Yılmaz, "Bugün DAEŞ, Boko Haram gibi gruplar Müslümanlığın 'selam' olan barış algısını ifsat etmek üzere dünyaya terör yayıyorlar. O yüzden İslam'ın güler yüzünü, o mütebessim çehresini dünyaya tanıtacak alim ve arif gençlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Program sonunda Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından gençlere çorba dağıtıldı.
Hasan Kamil Yılmaz,İstanbul,Üsküdar
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:51