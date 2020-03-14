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Üsküdar'da camilerde Korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Üsküdar Belediyesi, Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı.

14.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:06
Üsküdar'da camilerde Korona virüse karşı dezenfekte çalışması
Üsküdar Belediyesi, Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve diğer camiler ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Üsküdar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Büyük Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve ilçedeki diğer birçok cami temizlik yapılarak virüs ve bakterilerden arındırıldı. Özel kıyafetli temizlik görevlileri camilerde özel solüsyon kullanarak dezenfekte çalışmaları yürüttü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Marmara Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi, Çamlıca, Güncel

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