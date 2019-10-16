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Üsküdar'da çatı yangını

Üsküdar'da bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.10.2019 13:05Üsküdar'da çatı yangını
Üsküdar'da bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Sibel Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki binalara sirayet etmemesi için soğutma çalışması başlattı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

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