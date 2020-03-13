ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:44
Üsküdar 'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler caminin içindeki her noktayı temizledi.
Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler caminin içindeki her noktayı temizledi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Etiketler : Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Sabah, Güncel
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