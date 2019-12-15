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Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar sahilinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

15.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:24Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı
sahilinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Üsküdar sahilde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizde bir ceset gördü. Vatandaşların durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor. - İSTANBUL

Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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