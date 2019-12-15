Haberler » Güncel » ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI - Haber

ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu.

15.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:31ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

'da denizde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar sahil yolunda bir erkek ceseti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kıyı emniyeti botuna alınan ceset kıyıya çıkartıldı. Erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset Haydarpaşa Numune ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Kıyı emniyetinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Ambulansa koyma görüntüsü

-Genel ve detay


- İstanbul

Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06 Sultangazi'de geleceğin yazarları yetişiyor - Haber
14:05 Ankaragücü'nden dikkat çeken istatistik - Haber
14:05 DHA YURT BÜLTENİ-8 - Haber
14:05 Sivasspor taraftarlarında büyük coşku - Haber
14:01 HİMYAÇ-DER'den Güder'e ziyaret - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
15.12.2019 14:14:00