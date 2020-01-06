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Üsküdar'da denizden haç çıkartma

Ayin öncesi okunan dualar Haçın denize atılıp çıkartılması Genel görüntüler Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı Üsküdar'da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

06.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:12
Ayin öncesi okunan dualar
Haçın denize atılıp çıkartılması
Genel görüntüler 'da denizden haç çıkarma töreni
Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı Üsküdar'da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
Tören, Kuzguncuk'taki Aya Yorgi Rum Kilisesi'nde Despot Kasianos'un yönettiği ayinle başladı. Ayine katılanlar daha sonra dualar ederek Kuzguncuk iskelesine kadar yürüdü.
Burada, Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için denize atlayan iki kişiden İlia Uanis, haçı sudan çıkardı ve öperek Despot Kasianos'a verdi. Denize atlayan her iki kişiye de Despot Kasianos tarafından altın kolye hediye edildi.
Üsküdar'da denizden haç çıkartma

Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA


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