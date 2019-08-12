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Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada

Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada Denize atlayan şahıs sahil güvenlik tarafından kurtarıldıİSTANBUL - Üsküdar'da iddiaya göre bir şahıs yolcu motorundan denize atladı.

12.08.2019 15:00
Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada
Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada
Denize atlayan şahıs sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
İSTANBUL - Üsküdar'da iddiaya göre bir şahıs yolcu motorundan denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri denizdeki şahsı bota alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar'da geçtiğimiz akşam saat 21.05 sıralarında Kabataş hattında sefer yapan yolcu motorundan bir şahıs iddiaya göre denize atladı. Olay yerine botla sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri can simidi attıkları şahsı denizden çıkararak bota aldı. Şahıs daha sonra Beşiktaş iskelesinde sağlık ekiplerine teslim edildi.
Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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