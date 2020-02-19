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ÜSKÜDAR'DA DENİZE DÜŞEN KADIN BÖYLE KURTARILDI (1)

Murat KORKMAZ/ Üsküdar'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı.

19.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:22ÜSKÜDAR'DA DENİZE DÜŞEN KADIN BÖYLE KURTARILDI (1)

Murat KORKMAZ/ 'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Üsküdar, Kuzguncuk Sahili'ndeki vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine verdi. Bu sırada sahildeki bir vatandaş denizdeki kişiyi kurtarmak için yanına can simidi alarak, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç., can simidine alınarak, kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Nurcan Ç. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nurcan Ç.'nin İstanbul'a dün Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının denizden çıkarılması

-Detaylar



Üsküdar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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