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Üsküdar'da denize düşen kadın kurtarıldı

Üsküdar'da denize düşen kadın, vatandaşlar ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.

19.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:40Üsküdar'da denize düşen kadın kurtarıldı
'da denize düşen kadın, vatandaşlar ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Nurcan Ç'nin denizde çırpındığını gören Kuzguncuk Parkı'ndaki vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine verdi.
Çevredekiler suya can simidi atarken bir kişi de kadını kurtarmak için denize atladı.
Olay yerine gelen deniz polisi ile suya atlayan kişinin çalışmaları sonucu Nurcan Ç. kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurcan Ç. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.

Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

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