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ÜSKÜDAR'DA DEZENFEKTE İSTASYONU KURULDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜsküdar'da kurulan dezenfekte istasyonunda taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar istasyonda dezenfekte edildi.

25.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:58
ÜSKÜDAR'DA DEZENFEKTE İSTASYONU KURULDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da kurulan dezenfekte istasyonunda  taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar istasyonda dezenfekte edildi. 3 gün boyunca devam edecek uygulamadan sürücüler memnun olduklarını belirtti.

Üsküdar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu. Ekipler halkın yoğun olarak kullandığı taksi, dolmuş ve taksi dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarının da virüse karşı dezenfekte edilmesi için  çalışma yaptı. Ekipler  araçlara dezenfekte çalışması yaptıktan sonra bezlerle sildi. Araçlarını getiren sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Taksisini getiren sürücü Fırat Güzel "Çok iyi oldu. Bu şeklide hem kendi canımızın hem de müşterilerimiz salgından korunması için  iyi bir çalışma. Zaten iki müşteriden fazlasını almıyoruz. Salgına karşı tedbirlerimizi aldık" diye konuştu. Dolmuş sürücüsü Volkan Özcan, "Bu tür işlemlerden çok memnunuz. Günde onlarca yolcu taşıyoruz. Bu işlerin sadece salgında değil, sürekli bir çalışma yapılmasını umut ediyoruz" diye konuştu. İstanbul 'daki taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar üç gün boyunca burada ücretsiz dezenfekte edilecek.

Görüntü dökümü:

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-Dezenfekte istasyonundan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Araçların dezenfekte edilmesi

-Araç içi ve bagajların dezenfekte çalışması

-Sürücüle ile röp

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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