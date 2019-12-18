Üsküdar'da engelli araçları geri dönüşümden elde edilen gelirle alındı

ARAÇLARI HALUK LEVENT TESLİM ETTİ

Üsküdar Belediyesi, kültür- sanat dünyasının en beğenilen isimlerini İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor.

Türk rock müziğini Anadolu ezgileriyle harmanlayarak her kesimden insanın gönül telini titreten Haluk Levent'in gençlerle buluşması ise bir başka mutluluğa vesile oldu. Üsküdar'da geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan engelli araçları Haluk Levent tarafından ihtiyaç sahiplerine iletildi.

Ünlü sanatçı down sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi'ni de ziyaret etti. Gençlerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen sohbet ve müzik dolu etkinlikte Türk rock müziğini Anadolu ezgileriyle harmanlayarak her kesimden insanın gönül telini titreten Haluk Levent, dillerden düşmeyen şarkılarından bazılarını sevenleriyle birlikte karşılıklı sohbet ederek seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Haluk Levent, programa katılması için Üsküdar Belediyesi'nin yardıma muhtaç iki çocuğun ihtiyacı olan medikal cihazları almasını istediğini belirtti. Bu istek üzerine Üsküdar Belediyesi de 'Dönüşümde Üsküdar Modeli' adıyla başlattığı geri dönüşüm projesinden elde ettiği kazanç ile medikal cihazları alarak ihtiyaç sahiplerine verdi.

Söyleşinin nasıl gerçekleştiği hakkında da konuşan sanatçı Haluk Levent, "2 kardeşimiz için 2 medikal araç gerekiyordu ve bu medikal araçlar çok pahalıydı. Belki 100 bin liraya yakın bir durumdaydı. Ve bu iki medikal araç bir tanesi SMA'lı çocuğumuzun bir tanesi de yıllardır engelli olarak yaşayan bir kardeşimizin çok ihtiyacıydı ve özel yapım olarak Avrupa'dan getirtilmesi gerekiyordu. Üsküdar Belediyesi ile görüştüğümüzde 2 medikal aracın ihtiyaç sahiplerine verilmesini rica ettik.''

Ünlü sanatçı Üsküdar Belediyesi Modeli başlığı ile başlatılan geri dönüşüm kampanyasına da değindi:

''Üsküdar Belediyesinin bir kampanyası var belki görmüşsünüzdür. "çöpleri ayrıştırın" diyor. Evde ayrıştırırsanız, Üsküdar Belediyesi onu dönüştüreceği için para kazanacak o paradan da bu medikal cihazları ödemişler. Ne güzel bir şey oldu, işte onun bütçesiyle. Teşekkür ediyorum sayın başkanıma"

Gerçekleşen söyleşide soru cevap şeklinde soruları yanıtlayan ünlü sanatçı kendisiyle şarkı söylemek isteyen öğrencileri kırmayarak karşılıklı şarkılar söyledi. Bir hayranının yazdığı şiirini ise şarkıya çevirerek canlı olarak dinleyicilere söyledi.