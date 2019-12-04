Haberler » Güncel » Üsküdar'da 'evden hırsızlık' şüphelisi yakalandı - Haber

Üsküdar'da "evden hırsızlık" şüphelisi yakalandı

Üsküdar'da bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yaşı küçük bir şüpheli yakalandı.

04.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:48Üsküdar'da
'da bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yaşı küçük bir şüpheli yakalandı.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 18 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Yapılan incelemede yaşı küçük şüpheli N.S'nin Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına karışan şüphelilerden biri olduğu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44 Zonguldak-ukrayna büyükelçisi sybiha lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir - Haber
13:44 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok - Haber
13:44 Mersin'de "Engelsiz Park" açıldı - Haber
13:44 Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi - Haber
13:44 Irak'ta eski Başbakan Maliki'nin koalisyonu Erbil-Bağdat anlaşmasına karşı - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:48:03