Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ÜSKÜDAR'DA FIRINLARDA RAMAZAN PİDESİ DENETİMİ

Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ramazan pidesi gramajlarıyla ilgili denetim yaptı.

28.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:47
Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda ramazan pidesi gramajlarıyla ilgili denetim yaptı. Pidelerde gramajın eksik olduğu tespit edilen bir fırına idari ceza kesildi.
Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda pide satışları devam ediyor. İstanbul'da bu sene 350 gram ramazan pidesinin satış fiyatı 3 lira olarak belirlendi. Pide fiyatları fırınlarda gramaja göre farklılık gösteriyor. Üsküdar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınları dolaşarak ramazan pidesi gramajıyla ilgili denetim yaptı. Ekipler denetimde hassas tartı kullanarak pidelerin gramajını kontrol etti. 400 gram ramazan pidesinin 4 liraya satıldığı bir fırında yapılan denetimde bazı pidelerin gramajının 400 gramın altında olduğu tespit edildi. Ekipler fırın sahibi ve çalışanlarını uyararak tarifeye uyulması gerektiğini söyledi. Fırın sahibine eksik gramaj nedeniyle idari ceza kesildi.
"NORMALDE ÇOK DİKKAT EDİYORUZ AMA BU SEFERLİK OLDU"
İdari para cezası kesilen fırının sahibi, "Biz normalde çok dikkat ediyoruz ama bu seferlik oldu. Makine nedeniyle önüne geçemiyorsun. Makine bazen gramajları kaçırıyor. İnanın biz gramajın üzerinde ekmek ve pide üretiyoruz. Yani 400 gramın üzerinde. Bundan sonra bu işin sıkı takipçisi olacağım" şeklinde konuştu.
"GRAMAJ EKSİK ÇIKTI"
Gıda Mühendisi Ayşe Nihan Gündüz, "Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki pidelerin gramajları ve satış fiyatlarıyla ilgili bir denetim yaptık. Hem biz Üsküdar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hem de Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir denetim yaptık. Yaptığımız denetim kapsamında bu fırına idari işlem uyguladık. Denetimlerimiz yedi gün aralıksız devam ediyor. Fırınların pide satışıyla ilgili gramajı olması gerekiyor. Bu fırın 400 gram pideyi 4 liraya satıyor. Ama gramaj eksik çıktı. O nedenle idari işlem uyguladık" şeklinde konuştu. ÜSKÜDAR’DA FIRINLARDA RAMAZAN PİDESİ DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Elazığ’dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haberler
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Mourinho’nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Haberler
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Haberler››Güncel››ÜSKÜDAR'DA FIRINLARDA RAMAZAN PİDESİ DENETİMİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor - Haber 19:44: Söke Belediyesi binasında çıkan yangın söndürüldü - Haber 19:41: Van Gölü kıyısında yetiştirilen ters lalelerin 12 türü çiçek açtı - Haber 19:40: Bakan Soylu'dan hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasına başsağlığı telefonu - Haber 19:39: KKTC'de mahsur kalan inşaat işçisi babanın yardım çığlığı - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi - Haber 16:48: Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi - Spor 12:10: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı - Haberler 11:23: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler - Haberler