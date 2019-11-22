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Üsküdar'da Gripin'den muhteşem konser

Gripin Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser verdi.

22.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:08Üsküdar'da Gripin'den muhteşem konser
Gripin Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser verdi. Kongre ve Kültür Merkezi'ni dolduran çok sayıda genç ünlü grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Binlerce gencin katıldığı konserde Gripin grubu şarkılarıyla unutulmaz gece yaşattı. Gripin'in birbirinde güzel şarkılarını seslendirdiği gecede bütün salon eşlik etti.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren konser sonrasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Gripin Lead Vokali Birol Namoğlu'na Katibim ve Katibe bebekleri hediye ederek teşekkür etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gecede yaptığı konuşmada; "Bu grubu hepimiz çok seviyoruz. 5 albüm, yüzlerce şarkıları var. Bizim bu salon artık yetmez oldu. Bir daha ki sefere bahçede yapalım. Sevgili gençler sizleri çok seviyoruz. Güzel bir akşam. Bu akşamın anısına sizleri bu güzel grupla baş başa bırakıyorum" dedi.

Ardından ünlü grup sevilen şarkıların seslendirdi. - İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı, Üsküdar, Güncel

Kaynak: İHA

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