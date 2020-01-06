Üsküdar'da haç çıkarma töreni

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul 'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu.

Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasianos yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi soğuk havada denize atladı. İlias Ouanis Tauandros denizden çıkardığı haçı öptü ve Despot Kasianos'a sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

- İstanbul