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Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

Üsküdar'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

18.07.2019 17:52 Üsküdar
Üsküdar'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Tunusbağı Caddesi'ndeki Paşakapısı Cezaevi'nin istinat duvar çalışması esnasında, İbrahim Uzun'un kullandığı 34 GB 2003 plakalı taş yüklü kamyon, yük boşalttığı sırada devrildi.
Kazada sürücü Uzun yaralanırken, kamyondaki taşlar da yola savruldu.
İnşaat alanındaki işçilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılan Uzun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı cadde, kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Yola savrulan taşların işçiler tarafından kaldırılması ve devrilen kamyonun çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Paşakapısı Cezaevi, İbrahim Uzun, Üsküdar, İşçi, Güncel

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