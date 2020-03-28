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Üsküdar'da hareketli dakikalar.

Üsküdar'da hareketli dakikalar.

28.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:43
Üsküdar 'da hareketli dakikalar... 5. kata çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu, meraklı kalabalık koronaya aldırış etmeden yaşananları izledi
İSTANBUL - Üsküdar'da bir şahıs 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda vazgeçirildi. Meraklı kalabalık ise korona virüsüne aldırmadan olan biteni izledi.
Üsküdar'da adının İsmail olduğu ve simitçilik yaptığı öğrenilen bir şahıs, 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahsı görenler durumu yetkililere bildirdi. Şahıs yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından kendisine bir miktar para verilerek vazgeçirilip aşağı indirildi. Olaya tanık olan meraklı kalabalık ise korona virüs riskine aldırış etmeden olan biteni izledi. Üsküdar’da hareketli dakikalar.

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar, 3. Sayfa

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Üsküdar'da hareketli dakikalar.

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