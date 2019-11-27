Haberler » Güncel » Üsküdar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haber

Üsküdar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Üsküdar'da "evden hırsızlık" yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:22Üsküdar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
'da "evden hırsızlık" yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede gerçekleşen 3 hırsızlık olayına ilişkin şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Maşallah T. ve yaşı küçük H.Y. olduğunu belirledi.
Şüphelilerin 2 dizüstü bilgisayar, 1 telefon, 1 elektronik kol saati, 2 tablet bilgisayar ve girdikleri binanın apartman yöneticisinin bin 900 lira ve 150 avro parasını çaldıkları tespit edildi.
Emniyet ekipleri, Maşallah T. ve H. Y'yi çalıntı bir araçla yakaladı. Şüphelilerden H.Y'nin 32, Maşallah T'nin 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Yaşı küçük H.Y. teslim edildiği Üsküdar Çocuk Büro Amirliğinden serbest bırakılırken, Maşallah T. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55 Bennu Yıldırımlar doğumgününde hayvan barınağını ziyaret etti
16:55 Ümraniye'de yangın paniği; yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
16:55 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar
16:55 "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur"
16:50 Vali Köşger; "Aydınlı girişimcilerin teşvikleri iyi değerlendirmesi gerekir"
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:56:53