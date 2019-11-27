Haberler » Güncel » Üsküdar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haber

Üsküdar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Üsküdar'da "evden hırsızlık" yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

27.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:14
'da "evden hırsızlık" yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede gerçekleşen 3 hırsızlık olayına ilişkin şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Maşallah T. ve yaşı küçük H.Y. olduğunu belirledi.
Şüphelilerin 2 dizüstü bilgisayar, 1 telefon, 1 elektronik kol saati, 2 tablet bilgisayar ve girdikleri binanın apartman yöneticisinin bin 900 lira ve 150 avro parasını çaldıkları tespit edildi.
Emniyet ekipleri, Maşallah T. ve H. Y'yi çalıntı bir araçla yakaladı. Şüphelilerden H.Y'nin 32, Maşallah T'nin 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Yaşı küçük H.Y. teslim edildiği Üsküdar Çocuk Büro Amirliğinden serbest bırakılırken, Maşallah T. tutuklandı.
Üsküdar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:36 Tarım sektörü temsilcilerine "birlikte hareket etme" çağrısı
16:36 MÜSİAD Vizyoner'19 Zirvesi
16:35 Otizmli çocuklara 'kaynaştırma eğitim' modeli
16:35 İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
16:30 Van'ın turizm elçisi Konak, gençlerle buluştu
16:06 Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
15:18 Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:36:17