Haberler » Güncel » Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı - Haber

Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı

Üsküdar'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

23.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:44Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı
'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, mekana müşteri gibi giden ekipler, internet üzerinden tombala oynatıldığını belirledi.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatılan 19 dizüstü bilgisayara el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kısıklı, Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54 Bakan Selçuk şampiyon öğretmenlere kupalarını verdi
19:52 Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazasında bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı
19:51 DHA YURT BÜLTENİ-18
19:48 Kılıçdaroğlu: "Hiç kimseden çekinmeyeceğiz ve korkmayacağız"
19:42 Köy okullarında gizli yetenekler keşfediliyor
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:56 Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:54:26