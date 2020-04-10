Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üsküdar'da kamu araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi

- Üsküdar'da kamu araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi Polis araçları ve ambulanslar korona virüse tehlikesine karşı dezenfekte edildi Üsküdar'da korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında polis araçları ve ambulansların da aralarında bulunduğu tüm kamu araçları...

10.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:59
- Üsküdar 'da kamu araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi
Polis araçları ve ambulanslar korona virüse tehlikesine karşı dezenfekte edildi
İSTANBUL - Üsküdar'da korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında polis araçları ve ambulansların da aralarında bulunduğu tüm kamu araçları dezenfekte edildi. Özel kıyafetli ekipler tarafından ilaçlı su ile dezenfekte edilen araçlar, virüs ve bakterilerden temizlendi.
Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Harem Otogarı'nda kurulan dezenfekte istasyonunda tüm kamu araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Polis, belediye, kaymakamlık araçlarının da aralarında bulunduğu kamu araçları ve ambulanslar korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi. Belediyeye bağlı özel kıyafetli ekipler, tüm kamu araçları ile dolmuş ve taksileri ilaçlı su ile dezenfekte etti.
"Gelen her aracı dezenfekte edeceğiz"
Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Biz burada ay içerisinde belli günlerde dezenfekte istasyonu kuruyoruz. Bugün ağırlıklı olarak kamu araçlarını alacağız. Emniyet, itfaiye ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı araçları. ve diğer bakanlıklarımıza bağlı kamu araçlarını da burada ağırlayacağız. ve onların dezenfeksiyonlarını yapacağız. İsteyen her türlü araç buraya gelerek dezenfeksiyonlarını yapabilir. Bunun yanında dolmuşlarımızı, servis araçlarımızı, taksilerimizi ve diğer araçları da alacağız" diyerek gelen her aracın dezenfeksiyon işlemlerini yapacaklarını söyledi.
"İnsan sağlığı hepsinden önemli"
Şenol Bulut isimli bir taksi şoförü, "Temizlik başta geliyor. İnsan sağlığı hepsinden önemli. Biz de arabalarımızı temizliyoruz. Bir gün çalışıyoruz, bir gün çalışmıyoruz. Çalışmadığımız zaman arabalarımız kendimiz de temizliyoruz. Bu şekilde millete hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Yolcu ve şoför kısmını bir bölmeyle ayırarak korona virüse karşı tedbir alan Şenol Aşkın isimli bir taksici ise, "Ön tarafa yolcu almıyoruz. Sol kapıdan ve sağ kapıdan biniyor müşteriler. Arada da bölmemiz var zaten. Müşteri de öksürse biz de öksürsek en azından korku olmuyor" dedi. Üsküdar’da kamu araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› genel ››Üsküdar'da kamu araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:29: Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in arama çalışmaları sürüyor - Haberler 13:27: Uçağa biletsiz binmeye çalışan taraftarların davasında beraat - Haberler 13:26: Şentop'tan milletvekillerine 'sosyal mesafe' uyarısı - Haberler 13:25: Zoom: Singapur'da derste siber saldırı sonrası 'müstehcen görüntüler' paylaşıldı, okullarda... - Haberler 13:21: Dubai'de çılgın su sporu: E-foil ile denizin üstünde uçmak mümkün - Haberler 13:04: Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı - Haberler 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi