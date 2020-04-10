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ÜSKÜDAR'DA KAMU ARAÇLARI VE TAKSİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ÜSKÜDAR'da kurulan dezenfekte istasyonunda aralarında polis araçlarının da olduğu kamu araçları ile taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar dezenfekte edildi.

10.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:16
ÜSKÜDAR'DA KAMU ARAÇLARI VE TAKSİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜSKÜDAR'da kurulan dezenfekte istasyonunda aralarında polis araçlarının da olduğu kamu araçları ile taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar dezenfekte edildi. 3 gün boyunca devam edecek uygulamadan sürücüler memnun olduklarını belirtti.

Üsküdar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu. Öncelikle polis, ambulans gibi kamu araçlarıyla birlikte halkın yoğun olarak kullandığı taksi, dolmuş ve taksi dolmuş gibi toplu ulaşım araçları dezenfekte edildi. Ekipler araçları dezenfekte ettikten sonra bezlerle sildi. Araçlarını getiren sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirtti.Taksisini getiren Şenol Bulut "İnsan sağlığı hepsinden önemli. Bir gün çalışıyoruz bir gün çalışmıyoruz. Çalışmadığımız zamanlarda aracımızı kendimiz temizliyoruz. Maske ve eldiven takıyoruz. Bugün de geldik aracımızı dezenfekte ettik" dedi. Aracına branda taktığını söyleyen Şenol Aşkın  "Müşteri de bizden çekiniyordu,biz de müşteriden. Devamlı para alışverişi yaptığımız için. Böylece daha güvenli oldu. Aracımızı dezenfekte ettirdik, yetkililere teşekkür ederim" diye konuştu. Harem'de kurulan istasyonda araçlar 3 gün boyunca dezenfekte edilecek.

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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