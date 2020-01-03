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Üsküdar'da kamyon ağaca takıldı, cadde ulaşıma kapandı

Çağrı ÇALIŞKAN / ÜSKÜDAR'da ağacın dallarına takılan kamyon nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

03.01.2020 08:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:05 Üsküdar'da kamyon ağaca takıldı, cadde ulaşıma kapandı

Çağrı ÇALIŞKAN/ ÜSKÜDAR'da ağacın dallarına takılan kamyon nedeniyle cadde trafiğe kapandı. ekiplerinin ağacı parçalayıp, kesmesiyle kamyon kurtulurken, cadde trafiğe açıldı. 

Tophanelioğlu caddesinde saat 06.50 sıralarında seyir halindeki 64 FG 978 plakalı kamyon, ağacın dallarına çarparak, takılı kaldı. İhbar üzerine kamyonu kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de caddeyi ulaşıma kapatarak, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. İtfaiye ekipleri kamyonun takıldığı ağacın dallarını keserek, parçaladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalede ağaç parçalar halinde kesilerek kamyon yoldan çekildi. Kamyonun ayrılmasından sonra cadde trafiğe açıldı.

Kazayı gören bir kişi, "Sesi duyduk, dışarıya çıktık. Bir baktık ağaca vurmuş. Ağaçta üzerine devrilince kaldı orada. Biz direkt ağaca çarptı sandık ama ağaç üzerine düştü" dedi.  Başka bir görgü tanığı ise, "Sese çıktık. Dışarıya çıktığımızda ağaç üzerine devrilmişti. Biz dışarıya çıktığımızda kamyon sürücüsü inmişti aşağıya. Herhangi bir yaralı yoktu" diye konuştu. 

 



İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

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