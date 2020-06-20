Üsküdar'da kan verme seferberliği

Üsküdar'da "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganı ile düzenlenen kan verme seferberliğine katılım yoğun oldu.

Üsküdar'da kan verme seferberliği
20.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:35
Üsküdar'da "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganı ile düzenlenen kan verme seferberliğine katılım yoğun oldu.

Üsküdar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen seferberlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Üsküdar Şube Başkanı Mustafa Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcıları Belediye Meclis Üyeleri, Üsküdar'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Kızılay dernekler ve muhtarlar kan vermek için bir araya geldi. Düzenlenen seferberlikle birlikte korona virüs salgını günlerinde doğan kan ihtiyacına destek vermek isteyen Üsküdarlılar, Kızılay'a kanlarını bağışlama imkanı buldu. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen seferberliğe katılım oldukça yoğundu.

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kızılay ile gurur duyduklarını belirterek, "Gerek yurt içinde gerek yurt dışında nerede başı dara giren varsa bakıyoruz ki Türk Kızılayı orada. Elhamdulillah nereden nereye geldik. Veren el alan elden üstündür Allah bizlere bu çalışmalarda darda kalanlara veren el olmayı nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Bura da bugün sağlığımız yerindeki kan vermeye geliyoruz. Şu anda hastanelerde evlerde sağlık problemi olan ciddi sıkıntıları olan dostlarımız var onlar da diyorlar ki keşke bizimde sağlığımız yerinde olsa da bizde koşa koşa kan versek bir başka hastanın şifa bulmasına vesile olsak" diye konuştu.

Öte yandan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kan bağışında bulunan vatandaşları ziyaret ederek hediye kiti takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Hilmi Türkmen, Kızılay, Üsküdar, Güncel, Haber

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