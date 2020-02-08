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ÜSKÜDAR'DA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

08.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:17ÜSKÜDAR'DA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ 'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ederken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor. Kısıklı'da çocuklar parklarda biriken karın tadını çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kar görüntüsü

-Sokaklardan görüntüler

-Çocukların kartopu oynaması

-Kar yağışı

-Genel ve detaylar



İstanbul, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

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