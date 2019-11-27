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Üsküdar'da Kemençe Ustası Derya Türkan konser verdi

Üsküdar Belediyesi tarafından 'Ustalardan Sesler' programında Kemençe Ustası Derya Türkan konser verdi.

27.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:23Üsküdar'da Kemençe Ustası Derya Türkan konser verdi
Üsküdar Belediyesi tarafından 'Ustalardan Sesler' programında Kemençe Ustası Derya Türkan konser verdi. İki saat süren konserde dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

Nevmekan 'nda gerçekleşen konserde Kemençe Ustası Derya Türkan' a Tamburi Özata Ayan eşlik etti. Moderatörlüğünü Yağız Gönüler yaptığı gecede Derya Türkan konservatuvar yıllarından ve kemençe ile arasındaki bağdan bahsetti. Yaklaşık iki saat süren konserde dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

Müzik eğitimi alanların hayat felsefelerinin müzik olması gerektiğini ifade eden Kemençe Ustası Derya Türkan, "Müzik dünyasının çok kıymetli insanları benim koşup oynadığım ortamlarda onlarla birlikte olduğumu sonradan anladım. Hatta bazen bir oda kapısı kapanır. Aman sessiz olun içeride kayıt yapılacak denirdi. Sabır çok önemli siz bir şeye başlıyorsunuz heves ediyorsunuz. Çok kısa zamanda da bir şeyler çalmak isteyeceksiniz. Normal bir şey ama. İşte 2 sene oldu, 3 sene oldu halen bir şey çalamadım. Normal bu. Tabi kabiliyet başka bir şey. Çok kabiliyete güvenilecek bir enstrüman değil. Onun için enstrümanı devamlı elinize almanız gerekiyor. Hayatınızın müzik olması gerekiyor. Hayat felsefenizin müzik olması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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