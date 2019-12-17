İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf

İstanbul Üsküdar'da cemaatin sabit oturaklara oturarak namaz kıldığı fotoğrafların paylaşılması caminin kiliseye benzetilmesine sebep oldu. Kiliseye benzetilen cami tartışmaları Diyanet'in aldığı kararla son buldu. Cami sabit oturaklar kaldırılırken, yaşlı cemaat yere oturarak namazını kıldı.

OTURAKLAR KALDIRILDI

Üsküdar'da bulunan Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii'nde sabit oturaklar konularak yaşlı cemaatin oturaklar üzerinde namaz kılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası cami kiliseye benzetilmişti. St. Antuan Camii etiketiyle paylaşılan fotoğraf büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sabit oturakların kaldırılacağını açıklamasının ardından kiliseye benzetilen Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii'ndeki sabit oturaklar kaldırıldı.

EVLERİNDEN OTURAK GETİRDİLER

Önceki günlerde sabit oturakları kullanan yaşlı cemaat ise yere oturarak namazını kılarken, bazı yaşlıların ise yine de evlerinden oturak getirdiği görüldü. Sefer Bayraktar isimli vatandaş, "Biz yaşlılar rahat etsin diye tabureler yapılmıştı buraya. Şuan kaldırdık. Tepkilerde oldu tabi. Ama şimdi baktım gayet rahat oturup kılabiliyorlar" dedi.

Muharrem Kılıç ise, "Sandalyede kılınması doğru bir şey değil. Şimdi demek ki kılınabiliyor. Ben kılıyorum sandalyede öbür vatandaşta kılıyor sandalyede nasıl olsa raht diye tabi bu hoş bir şey değil" şeklinde konuştu.