Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Üsküdar'da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı - Haberler

Üsküdar'da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı

Üsküdar'da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı Üsküdar'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binasının önünde bulunan bankları kaldırdı.

20.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:38
Üsküdar 'da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı
İSTANBUL - Üsküdar'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binasının önünde bulunan bankları kaldırdı. Ekipler,Banklarda oturan yaşlı vatandaşları evlerine davet etti
Üsküdar Belediyesi tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirler artırıldı. Ekipler, kentin çeşitli noktalarında beton zemine montajlı bankları sökerek, bulundukları yerden kaldırdı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Güler, Twitter hesabından, "Üsküdar geneli #EvdeKal çağrısına uyulduğunu görüyoruz ama bir yer hariç; amcalarımızdan, teyzelerimizden özür dileyerek Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binamızın önündeki bankları kaldırdık. Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşallah" paylaşımında bulundu.
Öte yandan, Üsküdar Belediyesinin sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Üsküdar’da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Üsküdar'da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı
Etiketler : Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan, Üsküdar, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

69 gündür haber alınamıyordu, cansız bedenine ulaşıldı - Haberler Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı - Haberler Android Auto ve Apple CarPlay, Alkolden Daha Fazla Dikkat Dağıtıyor - Haberler Emekli polis silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler Sağlık çalışanları "evinde kal" çağrısında bulundu (2) - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor - Haberler Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler
Loading