Üsküdar'da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı
Üsküdar'da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı Üsküdar'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binasının önünde bulunan bankları kaldırdı.
20.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:38
Üsküdar 'da korona virüs tedbiri: banklar kaldırıldı
İSTANBUL - Üsküdar'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binasının önünde bulunan bankları kaldırdı. Ekipler,Banklarda oturan yaşlı vatandaşları evlerine davet etti Üsküdar Belediyesi tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirler artırıldı. Ekipler, kentin çeşitli noktalarında beton zemine montajlı bankları sökerek, bulundukları yerden kaldırdı.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Güler, Twitter hesabından, "Üsküdar geneli #EvdeKal çağrısına uyulduğunu görüyoruz ama bir yer hariç; amcalarımızdan, teyzelerimizden özür dileyerek Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binamızın önündeki bankları kaldırdık. Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşallah" paylaşımında bulundu.Öte yandan, Üsküdar Belediyesinin sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İSTANBUL - Üsküdar'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binasının önünde bulunan bankları kaldırdı. Ekipler,Banklarda oturan yaşlı vatandaşları evlerine davet etti Üsküdar Belediyesi tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirler artırıldı. Ekipler, kentin çeşitli noktalarında beton zemine montajlı bankları sökerek, bulundukları yerden kaldırdı.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Güler, Twitter hesabından, "Üsküdar geneli #EvdeKal çağrısına uyulduğunu görüyoruz ama bir yer hariç; amcalarımızdan, teyzelerimizden özür dileyerek Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binamızın önündeki bankları kaldırdık. Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşallah" paylaşımında bulundu.Öte yandan, Üsküdar Belediyesinin sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
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Kaynak: İHA
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Etiketler : Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan, Üsküdar, Genel