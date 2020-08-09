Üsküdar’da korsan otoparkçı gözaltına alındı

Üsküdar Çamlıca Tepesi mevkiinde "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçı gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Tepesi mevkisinde bulunan bir restoran önünde arabasını park eden vatandaşlardan zorla park parası talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, saat 10.55 sıralarında adreste yaptığı kontrol sırasında şüpheli Onur Ç'yi korsan otoparkçılık yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.