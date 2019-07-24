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Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var

Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.

24.07.2019 14:45
Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var

Üsküdar'daki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu, sürücü ve 10 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir metrobüs, Burhaniye durağı yakınlarında önündeki metrobüse çarptı. Kazada, metrobüs sürücüsü ile 10 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre duran metrobüs seferleri, araçların durak dışına alınmasının ardından normale döndü.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var

Burhaniye, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (19)
COMOLOKKO: Trenle araba kazasını aynı katagoriye koyanlar gerçekten önce beyin ve sinir cerrahisine, eğer beyni varsa bir psikoloğa gözüksün. .
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NVB: hattınız ayrı yolunuz ayri nasıl beceriyosunuz yahu
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SAÇMALAMA: Ya saçmalamayın lütfen. Tabikide Ekrem başgan yüzünden, ya ne olacadı. Adam geldi diye bir ayda hemen daha yaşanır bir istanbul mu bekliyosunuz. Deprem olup insanların yarısı ölmeden istanbul güzelleşemez.
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BU NE: Ekremin süper güçleri vardı zaten işi gücü metrobüs kazalarına engel olmaktı hatta tüm metrobüs şoförleri ekremdi . ekrem tatilde metrobüs tehlikede
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KEMAL: tren kazlarında sorumluları istifaya çağıranlar şimdi istifa etsinler bakalım
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BEYİN FIRTINASI: hep ekrem imamoğlu yüzünden
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41: beyin yok ki sende neyin fırtınası bu değişik
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SAÇMALAMA: Kuşbeyinli, sende minicik beyninle saçmalama lütfen. Tabikide Ekrem başgan yüzünden, ya ne olacadı, adam geldi daha yaşanır bir istanbul mu bekliyosunuz.
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KUŞBEYİNLİ: Beyin fırtınası yapman için önce beyninin olması lazım, yorma kendini.
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DELİ: hayinlik yapmayın
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