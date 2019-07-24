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Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı

Üsküdar'da Burhaniye durağında bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpmasıyla kaza meydana geldi.

24.07.2019 15:27 Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı
Üsküdar'da Burhaniye durağında bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı.

Üsküdar'da Burhaniye metrobüs durağında bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerde bulunan 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran metrobüs seferleri, kaza yapan metrobüslerin yoldan alınmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

Burhaniye, Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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