Haberler» Güncel» Haber

Üsküdar'da metrobüs kazası

Üsküdar'daki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu, sürücü ve 10 yolcu yaralandı.

24.07.2019 15:56
Üsküdar'da metrobüs kazası
Üsküdar'daki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu, sürücü ve 10 yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir metrobüs, Burhaniye durağı yakınlarında önündeki metrobüse çarptı.
Kazada, metrobüs sürücüsü ile 10 yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre duran metrobüs seferleri, araçların durak dışına alınmasının ardından normale döndü. Üsküdar'da metrobüs kazası

Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
17:59   Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret
17:59   Başkan Doğan'a çocuklardan yoğun ilgi
17:59   Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak
17:58   Başkan Bıyık bilgievi öğrencileriyle bir araya geldi
17:58   1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk kule blokları geldi /Ek fotoğraf
17:58   Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı
17:57   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Ahlat'ta