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ÜSKÜDAR'DA METROBÜS KAZASI KAMERADA

ÜSKÜDAR, Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

24.07.2019 15:41 ÜSKÜDAR'DA METROBÜS KAZASI KAMERADA
ÜSKÜDAR, Burhaniye durağında iki metrobüsün kaza yapması sonucu 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Zincirlikuyu yönünde peş peşe ilerleyen metrobüsler saat 14.30 sıralarında kaza yaptı. Kazada araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale durakta yapılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta yolcu indiren metrobüse arkadan gelen metrobüs çarpıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri
(dhafeeed)


- İstanbul

Zincirlikuyu, Burhaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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