Üsküdar'da müzik, şiir ve komedi bir araya geldi

Klarnet üstadı Serkan Çağrı'nın konuğu olan Yılmaz, okuduğu şiirlerle izleyenlerin duygu dünyasına yolculuk yaptırırken, esprileriyle yüzleri güldürdü. Sahneye çıkar çıkmaz "Üsküdar çok güzel bir ilçe. Sık sık ziyaret ediyor ve hatta şu sıralar bu semtten ev bakıyorum" diyerek Üsküdarlıların alkışını aldı.

Üsküdar Belediyesi'nin İstanbulluları sanat ve sohbetle buluşturduğu mekanı "Nev Nefes Sahil"de her ay bir konuk ağırlayan Serkan Çağrı, son programıyla izleyicisine unutulmayacak bir akşam yaşattı. Türkiye'nin en ünlü komedyenlerinden Ceyhun Yılmaz'ı ağırlayan Çağrı, sahnede Yılmaz'la olan dostluğuna şu sözlerle değindi: "Ceyhun misafirperverliği ile bilinir. Evinin yakınından geçenler onun kapısını çalmadan etmez."

Çağrı'nın sözleri üzerine ünlü komedyen "Misafiri çok severim. Bir Apaçi liderinin çok sevdiğim şöyle bir sözü vardır; "dostunun evine sık git ki yoldaki çimenler büyümesin"dedi.

Ceyhun Yılmaz: "Bu topraklar çok kıymetli şairler gördü."

Program açılışını "Hasretinle Yandı Gönlüm" ile yapan Serkan Çağrı'nın eşsiz klarnet dinletisinin ardından, Ceyhun Yılmaz usta şairler Attila İlhan ve Nazım Hikmet'ten şiirler seslendirdi. Komedyenliğinin yanı sıra şiire olan sevdasıyla da tanından, kendi şiir kitapları da bulunan Ceyhun Yılmaz: "Bu topraklar çok kıymetli şairler gördü. Her birini sevgiyle ve saygıyla, artık aramızda olmayanları da rahmetle anıyorum" dedi.

Anlattıklarıyla izleyiciyi kahkahaya boğan Ceyhun Yılmaz gecenin kapanışında "Üsküdar Belediyesi'ne, sevgili Serkan'a beni burada sizlerle buluşturdukları için çok teşekkür ediyoruz. Sözüm var, yaza yine geleceğim. Sizleri de mutlaka bekliyorum" dedi.

Klarnet şöleni yaşandı

Usta klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, gecede sahneyi meslektaşlarıyla da paylaşmayı ihmal etmedi. Amatör olarak klarnet çalan ve kendisinin hayranı olan iki genci sahneye davet ederek onların performansını izleyicilerle buluşturan Çağrı, misafirlerine müzik şöleni yaşatmış oldu. Seyirci gece boyunca üstadın müziklerine hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla eşlik etti.