Üsküdar'da Öğretmene Silahlı Saldırı Anı Kamerada

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:51



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:51

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Üsküdar'da bir ortaokulda bir velinin, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'na gelen bir öğrenci velisi, saat 16.00 sıralarında tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz 'ı silahla yaralamıştı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda öğretmen ayağından yaralanmıştı. Beden eğitim öğretmeni hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Öğrencilerin korkulu gözlerle izlediği olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, okula giren veli öğretmene yumruk atarak saldırıyor, sonrasında ise bir müddet sakinleştiği ve sonrasında ise belinden silahı çıkartarak öğretmeni yaraladığı görülüyor. - İSTANBUL