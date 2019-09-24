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Üsküdar'da otomobil bahçeye yuvarlandı

Üsküdar'da bir otomobilin bahçeye yuvarlanması sonucu sürücü yaralanırken, bir köpek öldü.

24.09.2019 10:02
Üsküdar'da bir otomobilin bahçeye yuvarlanması sonucu sürücü yaralanırken, bir köpek öldü.
Güzeltepe Mahellesi Mertel Sokak'ta yokuş aşağı hareket halindeki L.U. (64) idaresindeki 34 HK 1625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun karşı tarafındaki bahçeye yuvarlandı.
Takla atan araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Bu sırada ağaçlar zarar görürken, bahçede bağlı olan bir köpek öldü. Sürücü L.U. ise araç içinde sıkıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önemli alırken, otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar'da otomobil bahçeye yuvarlandı

Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

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