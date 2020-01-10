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(Üsküdar'da otomobil işyerinin duvarına çarptı: 2 yaralı

ÜSKÜDAR'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı.

10.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:11(Üsküdar'da otomobil işyerinin duvarına çarptı: 2 yaralı
ÜSKÜDAR'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, işyerinin duvarına çarptı. Otomobilin sürücüsü kadın ile çocuğu yaralandı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Libadiye Caddesi Şeker Maslak Sokak'ta meydana geldi. 34 BB 8025 plakalı otomobil sürücüsü Ebruhan Sağlam bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı büyük bir hızla bariyerleri aşarak bir binanın girişindeki işyerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Kazada otomobilde arka koltukta bulunan 6 yaşındaki çocuğu da hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün babası, gözyaşı döktü. Yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Görgü tanıkları, "araç yukardan hızlı bir şekilde geldi. Freni patladı herhalde. Duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralıyı itfaiye kurtardı" diye konuştu.

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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