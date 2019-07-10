10.07.2019 10:27
Haberler» Güncel» Haber

Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (1)

ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı.

ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza Rasathane Caddesi üzerinde saat 09.45'te meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Sürüklenen otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapatıldı.


- İstanbul Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (1)
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
11:03   ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi
11:03   Şanlıurfa'daki "Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi"
11:02   Vali Pehlivan, yol yapım çalışmalarını denetledi
11:02   Leyla'nın ailesine DNA testi yapılmış
11:02   Huzuru Köyde Bulanlar - İkinci baharlarında devlet desteğiyle işletmeci oldular
11:02   BURSA İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
11:02   AĞRI Leyla'nın ailesine DNA testi yapılmış