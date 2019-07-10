10.07.2019 10:42
Haberler» Güncel» Haber

Üsküdar'da özel halk otobüsü minibüse çarptı: 4 yaralı (1)

Üsküdar

ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı.


ÜSKÜDAR'da bir özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza Rasathane Caddesi üzerinde saat 09.45'te meydana geldi. İddialara göre dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü önünde seyreden minibüse çarptı. Sürüklenen otobüs minibüsü duvara sıkıştırırken kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapatıldı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
11:30   Arjantin'in eski devlet başkanı hayatını kaybetti
11:30   ADANA Başkan Karalar'ın Adana şiveli esprisi sosyal medya gündeminde
11:30   İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI 4 YARALI
11:30   KARAMAN Komşuların bıçaklı kavgası hastanede bitti 4 yaralı
11:30   İSTANBUL- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 3. PİST YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
11:30   KAĞITHANE'DE RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
11:29   "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek"